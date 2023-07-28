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EMARKETER

Mobile and App Marketing KPIs.

Industry average benchmarks for mobile and app marketing

EMARKETER projects that US mobile app install ad spending will reach $34.84 billion in 2027, accounting for approximately 11.1% of total mobile ad spending. Meanwhile, total US mobile ad spending is expected to reach $314.83 billion, representing 66.7% of total digital ad spending. Growth in mobile app install advertising continues to be supported by major ad platforms such as Apple and Google, social leaders like Meta, and the mobile gaming industry, underscoring the continued importance of app acquisition within the broader US mobile advertising ecosystem.

EMARKETER KPIs

Why These KPIs Matter

Mobile in-app advertising is vital to marketers due to its ability to reach a vast and engaged audience, target specific user segments, enhance the user experience, provide valuable data and insights, and offer monetization opportunities for app developers and publishers.

List of Available Mobile and App Marketing KPIs
MetricKPI SourceData slicesCadenceGeography
Mobile ad CPMEMARKETERForecastQuarterlyUS
Mobile in-app ad CPMEMARKETERForecastQuarterlyUS
Mobile web/browser ad CPMEMARKETERForecastQuarterlyUS
Mobile add-to-cart rateDynamic YieldBy region, by device, by industryQuarterlyAmericas, APAC, EMEA, Worldwide, US, UK, Great Britain, Other
App engagement scoreAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
App ad spend growthSingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
App installs per impression (IPM)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
App session lengthAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
App sessions per active userAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
App tracking transparency opt-in rateSingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
Mobile average order valueDynamic YieldBy deviceQuarterlyAmericas, ANZ, APAC, APAC-EANZJ, Belgium, Canada, Eastern Europe, EMEA, France, Germany, Great Britain, Italy, Japan, LAM, Netherlands, Nordics, Spain, UK, Worldwide, US, Other
Average transactions per userDynamic YieldBy region, by device, by industryQuarterlyAmericas, APAC, EMEA, Worldwide, US, UK, Great Britain, Other
Cart abandonment rateDynamic YieldBy region, by device, by industryQuarterlyAmericas, APAC, EMEA, Worldwide, US, UK, Great Britain, Other
Conversion rateDynamic YieldBy region, by deviceQuarterlyAmericas, APAC, EMEA, Worldwide, US, UK, Great Britain, Other
Average cost per install (CPI)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
Day 2 app activation rateAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
Day 30 app activation rateAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
App clickthrough rate (CTR)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
Cost per impression (CPM)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
Identified user coverageAirshipBy industryQuarterlyAPAC, EMEA, NAM, LAM
Meta ads clickthrough rate (CTR)AdScaleBy industryQuarterlyUS
Mobile ad CPMBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Mobile ad impressionsBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Mobile ad spendBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Order growthSalesforceBy device and regionQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Belgium, Canada, Eastern Europe, France, Germany, Italy, Japan, LAM, Netherlands, Nordics, Spain, UK, Worldwide, US
Order shareSalesforceBy device and regionQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Belgium, Canada, Eastern Europe, France, Germany, Italy, Japan, LAM, Netherlands, Nordics, Spain, UK, Worldwide, US
App impression growthSingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
App conversion rate (CVR)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide
Social traffic shareSalesforceBy device and region, by device and verticalQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Belgium, Canada, Eastern Europe, France, Germany, Italy, Japan, LAM, Netherlands, Nordics, Spain, UK, Worldwide, US
Time spent per sessionContentsquareBy device and industryAnnualWorldwide
Traffic growthRetailNextBy US region, by EMEA region, overallQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, Eastern Europe, EMEA, Europe, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, LAM, South Korea, Middle East and Africa, Netherlands, Nordics, Poland, Russia, Saudi Arabia, Spain, Thailand, Turkey, Vietnam, UK, Worldwide, US
Traffic growthSalesforceBy device and region, by device and verticalQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, Eastern Europe, EMEA, Europe, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, LAM, South Korea, Middle East and Africa, Netherlands, Nordics, Poland, Russia, Saudi Arabia, Spain, Thailand, Turkey, Vietnam, UK, Worldwide, US
Traffic shareContentsquareBy device and sourceAnnualWorldwide
Traffic shareSalesforceBy device and region, by device and industryQuarterlyANZ, APAC-EANZJ, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, Eastern Europe, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, South Korea, LAM, Netherlands, Nordics, Poland, Russia, Saudi Arabia, Spain, Thailand, Turkey, Vietnam, UK, Worldwide, US
Units per transactionDynamic YieldBy region, by device, by industryQuarterlyAmericas, APAC, EMEA, Worldwide
App cost per impression (CPM)SingularBy verticalQuarterlyUS, China, Japan, Worldwide

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