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EMARKETER

Video Marketing KPIs.

In the US, EMARKETER forecasts that video ad spending will reach $193.08 billion in 2027, accounting for approximately 71% of display ad spending and 41% of total digital ad spending. Digital video advertising continues to expand, supported by the proliferation of streaming services and premium video platforms. Connected TV (CTV) ad spending is projected to reach $42.61 billion in 2027, growing 13.6% year over year and reinforcing its increasingly important role in the evolving digital video advertising ecosystem. Key performance indicators are needed to help advertisers navigate the ever-changing TV landscape which has evolved to include all aspects of digital from programmatic advertising to viewing in mobile apps.

EMARKETER KPIs

Why These KPIs Matter

The video advertising mix is changing with digital elements increasingly making their way into the converged TV viewing reality. The rising prominence of CTV and premium video streaming continue to be a catalysts of growth and accelerate shifts in viewing and the availability of advanced and interactive ad formats, making the need for optimization even more critical.

List of Available Video Marketing KPIs
MetricKPI SourceData slicesCadenceGeography
Video ad CPMBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Video ad impressionsBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Video ad spendBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
CTV average earned timeBrightLineOverallQuarterlyUS
CTV average engagement per impressionBrightLineOverall, by industry, by QR code inclusion, and by ad typeQuarterlyUS
CTV average selection rateBrightLineOverallQuarterlyUS
CTV QR code scan rateBrightLineOverallQuarterlyUS
YouTube average monthly subscriber growth rateDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube long-form (on-demand) average number of monthly postsDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube long-form (on-demand) average number of weekly postsDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube long-form (on-demand) average percentage viewedDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube long-form (on-demand) average video views per postDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube shorts average number of monthly postsDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube shorts average number of weekly postsDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube shorts average percentage viewedDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
YouTube shorts average video views per postDash SocialBy account size and industryQuarterlyWorldwide
Ad supported video on demand (AVOD) ad loadEMARKETERBy platformQuarterlyUS
Ad supported video on demand (AVOD) CPMEMARKETERForecastQuarterlyUS
Ad supported video on demand (AVOD) CPM growthEMARKETERForecastQuarterlyUS
YouTube CPMEMARKETERForecastQuarterlyUS
Ad supported video on demand (AVOD) impressionsEMARKETERForecastQuarterlyUS
Ad supported video on demand (AVOD) impressions growthEMARKETERForecastQuarterlyUS
Ad supported video on demand (AVOD) ad loadEMARKETERForecastQuarterlyUS
YouTube impressionsEMARKETERForecastQuarterlyUS
Video ad view compositionFreeWheelBy device, and by verticalSemiannualUS, Europe
Video ad view growthFreeWheelOverallSemiannualUS, Europe
Video ad viewsFreeWheelBy transaction typeSemiannualUS, Europe
Video audience share of targeted campaignsFreeWheelOverallSemiannualUS, Europe
Video audience-targeted campaign growthFreeWheelOverallSemiannualUS
Video content compositionFreeWheelBy formatSemiannualUS, Europe
Programmatic video ad view compositionFreeWheelBy country and deviceSemiannualUS, Europe
Programmatic video ad view growthFreeWheelOverallSemiannualUS, Europe
Video share of ad viewsFreeWheelBy distribution platformSemiannualUS
Video completion rate (VCR)InnovidBy video ad duration and deviceAnnualWorldwide
Video impression shareInnovidBy deviceAnnualWorldwide
YouTube paid conversion ratePixabilityBy industryQuarterlyWorldwide
YouTube paid CTRPixabilityBy industryQuarterlyWorldwide
YouTube paid view ratePixabilityBy industryQuarterlyWorldwide
YouTube organic engagement ratePixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic favorabilityPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic share of video commentsPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic share of video dislikesPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic share of video engagementsPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic share of video likesPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
YouTube organic share of video viewsPixabilityBy video length and country, by video type and country, and by video length and video typeQuarterlyWorldwide, Argentina, Australia, Brazil, Canada, France, Great Britain, India, Indonesia, Japan, Mexico, Saudi Arabia, Spain, US
TV ad frequencySamba TVBy vertical and age, and by vertical and household incomeQuarterlyUS
TV ad impressionsSamba TVBy vertical and age, and by vertical and household incomeQuarterlyUS
TV ad reachSamba TVBy vertical and age, and by vertical and household incomeQuarterlyUS
Attention metric (AU)AdelaideBy channel and platformQuarterlyWorldwide
Display ad CPMBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Display ad impressionsBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Display ad spendBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Mobile ad CPMBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Mobile ad impressionsBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Mobile ad spendBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Average CTV ad CPMQortexBy genreQuarterlyUS
Paid video ad impressionsQortexBy device and by industryQuarterlyUS
Paid video completion rate (VCR)QortexBy device, and by industryQuarterlyUS
Average video ad CPMQortexBy device and by industryQuarterlyUS
Linear TV ad cost per impression (CPM)EMARKETERBy transmission deliveryQuarterlyUS
Linear TV ad cost per impression (CPM) growthEMARKETERBy transmission deliveryQuarterlyUS
Linear TV ad loadEMARKETERBy transmission deliveryQuarterlyUS
Programmatic ad cost per impression (CPM)EMARKETERVideo channelQuarterlyUS
Programmatic ad cost per impression (CPM) growthEMARKETERVideo channelQuarterlyUS

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Industry KPIs is the most comprehensive portal for marketing, retail, and ecommerce KPIs available anywhere, with more than 30 leading sources of industry KPIs—and growing.

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