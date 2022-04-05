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Email and SMS Marketing KPIs.

Email marketing has long been viewed by retailers as the most important “free” method of driving sales to past shoppers, as well as to those who allow email marketing messages who may not have previously purchased. While the costs of sending each email are arguably close to zero, there are many costs involved in executing email campaigns well—from designing and testing the offer and creative, to setting and testing targeting criteria, to optimizing campaigns in flight. More recently, SMS has been emerging as a key communication tool to those who have opted in to receiving those messages, whether those messages are promotional or informational in nature.

EMARKETER KPIs

Why These KPIs Matter

With both email and SMS marketing, brands strike a delicate balance between maximizing revenue and staying within thresholds that consumers deem appropriate for the volume and content of messages. Striking the right balance cannot be done in isolation—consumer expectations for email and SMS marketing are set by the broader competitive landscape. As such, benchmarking against competitors is critical for brands looking to maximize success while avoiding the dreaded unsubscribe.

List of Available Email and SMS Marketing KPIs
MetricKPI SourceData slicesCadenceGeography
Email campaign conversion ratesKlaviyoBy industryAnnualUS
Email click ratesKlaviyoBy industryAnnualAfrica, Asia, Europe, North America, Oceania, Worldwide, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Israel, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russia, South America, Spain, UK, Ukraine, US, Vietnam
Email open ratesKlaviyoBy industryAnnualAfrica, Asia, Europe, North America, Oceania, Worldwide, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Israel, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russia, Singapore, South America, Spain, UK, Ukraine, US, Vietnam
Email unsubscribe ratesKlaviyoBy countryAnnualNorth America
Email click-to-open ratesKlaviyoBy industryAnnualAfrica, Asia, Europe, North America, Oceania, Worldwide, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Israel, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russia, Singapore, South America, Spain, UK, Ukraine, US, Vietnam
Email click-to-open rateOmnisendBy email type and countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
Email click-to-sent rateOmnisendBy email type and countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
Email click-to-conversion rateOmnisendBy email type and countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
Email average order value (AOV)OmnisendBy email type and countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
Email ecommerce ordersOmnisendBy countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
Email click ratesOmnisendBy email typeAnnualAfrica, Asia, Europe, North America, Oceania, Worldwide, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, France, Germany, Great Britain, India, Indonesia, Israel, Italy, Malaysia, Mexico, Netherlands, Peru, Philippines, Poland, Romania, Russia, South America, Spain, UK, Ukraine, US, Vietnam
Email conversion ratesOmnisendBy email typeAnnualWorldwide
Email open rateOmnisendBy email type and countryAnnualUS, UK, Canada, China, South Africa, Germany, France, Australia, Lithuania, Worldwide
SMS click ratesOmnisendOverallAnnualWorldwide
SMS conversion ratesOmnisendOverallAnnualWorldwide
Email click-to-open ratesMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email conversion ratesMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email delivery ratesMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email open ratesMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email unsubscribe ratesMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email bounce rateMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Email clickthrough rateMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
SMS clicksMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
SMS CTRMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
SMS impressionsMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
SMS sentMoEngageBy region, industry and typeQuarterlyUS, Europe, Latin America, India, Southeast Asia, Middle East, Turkey, & Africa
Retail traffic referralDatapodsBy sourceQuarterlyGermany
Video ad spendBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Video ad impressionsBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Video ad CPMBIScienceBy industry and countryQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
Social ad spendBIScienceBy country and platformQuarterlyArgentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Puerto Rico, Russian Federation, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, United States, Vietnam
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